8-Bit Bayonetta disponibile su Steam, SEGA lancia anche un sito teaser

In occasione del primo aprile,ha pubblicato su Steam, run 'n gun gratuito ispirato al titolo di. Fino a qui, niente di strano, se non fosse che gli obiettivi del gioco contengono un link a un misterioso sito teaser...

8-Bit Bayonetta è scaricabile gratis da Steam, come segnalato da Gematsu però, gli obiettivi "In The Face" e "High Score" nascondono un link al sito sega.com/14111219, da notare come la sequenza numerica sia riferita alla data di nascita di Bayonetta, ovvero 19 dicembre 1411.

Il codice sorgente del sito in questione nasconde la stringa "lastDate: ’04/11/2017 08:00:00", probabilmente un conto alla rovescia che terminerà l'11 aprile. Che SEGA si stia preparando ad annunciare novità sul franchise di Bayonetta? Lo scopriremo solo tra qualche giorno...