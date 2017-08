Ancheera presente al GameStop Expo di Las Vegas:ha portato all'evento una demo del gioco, trovate il video integrale con otto miniti di gameplay in apertura della notizia.

Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno è stato protagonista anche alla Gamescom di Colonia, alla fiera tedesca la compagnia ha svelato interessanti novità, tra cui la nuova modalità schermaglia. Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom sarà disponibile dal 18 gennaio 2018 su PlayStation 4 e PC Windows, Bandai Namco sta inoltre considerando l'ipotesi di portare il primo Ni No Kuni su Steam.