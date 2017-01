8DAYS: nuovo trailer per il top down shooter in salsa 8-bit

Nelle scorse ore, Santa Clara Games e BadLand, rispettivamente sviluppatore e publisher, hanno pubblicato un breve teaser trailer per il loro dual stick shooter 8DAYS, previsto per il 7 febbraio su PlayStation 4 e Xbox One.

Il titolo è già disponibile su PC via Steam dallo scorso luglio, e il trailer pubblicato quest’oggi conferma la data d’uscita su console precedentemente annunciata da BadLand. In questo shooter in salsa 8 bit, il giocatore prenderà il controllo di Lola e Mike, due mercenari appartenenti al G.O.D. con l’obbiettivo di risolvere conflitti ad alto tasso di pericolosità.

8DAYS è già su Steam, e arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 7 febbraio.