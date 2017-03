A causa della Brexit, le software house considerano di lasciare il Regno Unito

Dopo l'esito positivo del referendum sullaproposto diversi mesi fa, il Regno Unito si accinge ad uscire definitivamente dall', con il premierche ha infine fatto entrare in vigore l'articolo 50 del trattato UE che da il via alle procedure ufficiali.

L'impatto di tale avvenimento influenzerà ovviamente vari aspetti della vita socio-politica e lavorativa dei cittadini britannici, compresi gli sviluppatori di videogiochi. Un sondaggio condotto dall'Ukie (United Kingdom Interactive Entertainment) rivela che diverse software house (pari al 40% delle partecipanti all'iniziativa) hanno dichiarato di star considerando la ricollocazione dei propri studi in vista dell'uscita dall'Unione Europea: Francia, Germania, Australia, USA, Spagna e Canada sono i Paesi più ambiti, a questo punto. Inoltre, diversi studi indipendenti hanno ammesso di star trovando più ostico ingaggiare dei talenti che possano aiutare nello sviluppo, come ci conferma il co-fondatore di Bossa Studios, Henrique Olifiers: "Data la natura internazionale dei nostri prodotti, fondamentalmente ci affidiamo ai talenti di tutto il mondo. La dannosa incertezza che sta causando la Brexit ai nostri impiegati, e il fatto di non riuscire più a raggiungere talenti internazionali - alcuni dei quali hanno rifiutato di venire nel Regno Unito - ci stanno facendo domandare se questo sarà un Paese in cui sarà ancora possibile produrre i nostri giochi".

Cosa ne pensate di questa situazione?