A Certain Magical Virtual-On uscirà su PS4 e PS Vita il 15 febbraio in Giappone

Durante la PlayStation pre-conferece del Tokyo Game Show 2017,ha annunciato cheuscirà in Giappone il 15 febbraio 2018 su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Pubblicato un nuovo teaser trailer: lo trovate in cima alla notizia.

Presentato da SEGA lo scorso marzo, A Certain Magical Cyber Trooper Virtual-On è un crossover tra le serie visual novel A Certain Magical Index e Virtual-On (i due franchise hanno dato vita a una light novel pubblicata in Giappone). Il titolo sarà un gioco d'azione focalizzato sul multiplayer a squadre, con la sceneggiatura scritta da Kazuma Kamachi (autore di A Certain Magical Index) e il design dei personaggi affidato ad Hajime Katoki (responsabile dell'aspetto dei mech in Virtual-On).

A Certain Magical Cyber Trooper Virtual-On uscirà in Giappone il 15 febbraio 2018 su PS4 e PS Vita. Al momento non è stato diffuso nessun dettaglio riguardo a una possibile localizzazione occidentale.