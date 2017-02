A confronto le dimensioni di Nintendo Switch e del Wii U Game Pad

In occasione di un evento hands-on dedicato a Shovel Knight: Specter of Torment , il canale Youtube diha realizzato un nuovo video in cui vengono messe a confronto le dimensioni del tablet dicon quelle del Game Pad di

Come potete vedere nel video-confronto riportato a fondo pagina, l'unità mobile di Switch e il Game Pad di Wii U montano uno schermo della stessa dimensione, anche se il tablet della nuova console Nintendo si presenta con un design più snello e sottile (senza contare la possibilità di estrarre i due Joy-Con per ottenere un sistema di controllo ancora più flessibile). Per apprezzare più nel dettaglio il design estetico di Nintendo Switch, potete dare un'occhiata agli scatti ravvicinati dedicati alla console.