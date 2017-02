Zelda Breath of the WIld a confronto in modalità TV e handled su Nintendo Switch

Il nuovo video del canale YouTube GameXplain ha messo a confrontoin modalità TV e portatile su Nintendo Switch.

Naturalmente, quando in modalità home, Zelda: Breath of the Wild gira ad una risoluzione di 900p (contro i 720p della modalità handled), e presenta di conseguenza un comparto grafico più soddisfacente. Tuttavia, dal filmato si evince anche che le performance del titolo sembrano essere leggermente più stabili in modalità portatile: in TV mode, infatti, vengono riscontrati alcuni cali di framerate, specialmente quando Link si avventura nell'erba alta. GameXplain ci ha comunque tenuto a precisare che il titolo non sembra presentare problemi di performance così frequenti, e che questi si manifestano perlopiù in casi isolati.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in calce, ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U.