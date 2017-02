A King's Tale: Final Fantasy XV uscirà a marzo su PS4 e Xbox One

, previsto inizialmente solo come esclusivo bonus per i pre-ordini, sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori dal primo marzo e potrà essere scaricato da Xbox Store e PlayStation Store.

A King's Tales: Final Fantasy XV è un gioco d'azione con una grafica in stile rétro e un sistema di combattimento veloce. Ambientato trent’anni prima di Final Fantasy XV, narra le vicende fittizie di Re Regis e dei suoi fedeli compagni di allora (Weskham, Cid e Clarus) mentre cercano di difendere la capitale dagli attacchi dei mostri.

Caratteristiche del gioco

Sistema di combattimento complesso : battaglie frenetiche in tempo reale che mescolano combo, contrattacchi e l’attacco speciale di Regis e premiano la strategia e gli ottimi riflessi

: battaglie frenetiche in tempo reale che mescolano combo, contrattacchi e l’attacco speciale di Regis e premiano la strategia e gli ottimi riflessi Compagni : tre diversi compagni con attacchi unici e mosse speciali che causano danni devastanti

: tre diversi compagni con attacchi unici e mosse speciali che causano danni devastanti Magie : dai fuoco al campo di battaglia, congela o elettrifica i tuoi nemici con magie di fuoco, ghiaccio e tuono

: dai fuoco al campo di battaglia, congela o elettrifica i tuoi nemici con magie di fuoco, ghiaccio e tuono Invocazioni: invoca epiche entità sideree che decimeranno i tuoi nemici con attacchi spettacolari

A King's Tales: Final Fantasy XV sarà scaricabile dal primo marzo su PlayStation 4 e Xbox One.