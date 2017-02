A Pixel Story: il tributo ai classici platform 2D uscirà anche su Console

ha confermato che, autentico tributo ai classici platform 2D e alla loro evoluzione grafica, uscirà anche suil prossimo 24 Febbraio, a distanza di due anni dalla release originaria su PC.

L'idea alla base di A Pixel Story è quella di raccontare l'evoluzione grafica dei platform 2D. Il gioco è infatti composto da 6 zone, ognuna caratterizzata da uno stile visivo particolare che ricalca le varie epoche storiche del genere: si parte dalla grafica a 8 bit per arrivare a scenari di gioco via via più sofisticati e dettagliati, come potete vedere nel trailer riportato in cima. Il titolo uscirà anche su PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 24 Febbraio.