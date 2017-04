A Tale of Caos disponibile su Steam

In occasione di, evento dedicato agli sviluppatori indipendenti italiani,tornerà a mostrare, avventura punta e clicca che ha già fatto il suo esordio su Steam lo scorso dicembre.

"Terribilia Van Quinn, per gli amici Terry, è un’apprendista tecnomante, tanto geniale quanto impulsiva e distratta. Dotata di un ingegno fantastico, Terry ha creato invenzioni strabilianti, tra le quali spicca Heimlich, gufo meccanico parlante e suo migliore amico, che l’accompagna fedelmente in ogni sua avventura", leggiamo dalla descrizione del gioco fornitaci sul sito di Svilupparty.



All'interno dei tre capitoli in cui la storia si svolge, il titolo promette più di 10 ore di gameplay contornato da uno spiccato umorismo non-sense. In cima alla notizia, trovate un trailer del gioco, grazie al quale potete dare uno sguardo alle ambientazioni e ai personaggi. Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna dal 19 al 21 maggio.