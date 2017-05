A tavola con Ignis: il libro di ricette di Final Fantasy XV realizzato dai fan

Se avete giocato a, di certo ricorderete le numerose ricette di Ignis e la sua esclamazione quando, talvolta nel bel mezzo degli scontri, scopriva ingredienti esotici per preparare nuovi piatti ai suoi compagni. Adesso, però, la cucina di Ignis non ha più segreti: i fan, infatti, li hanno svelati in un libro di ricette.

Il libro si intitola "That's it!", è stato realizzato con grande cura da parte della community di Final Fantasy XV, e contiene molte ricette spiegate nei dettagli, con foto, citazioni, ingredienti e procedimenti per ricreare dei piatti quasi identici a quelli del gioco, come ad esempio il "Pasticcio di carne alla Meldacio", o il "Dolce d'infanzia". Trattandosi di un'opera amatoriale, il libro di ricette è gratuito e disponibile per tutti a questo link. Quale di questi piatti vi piacerebbe assaggiare?