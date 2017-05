Il team di sviluppoha appena annunciato che, action platform ispirato a Limbo uscito nel 2013 su PC, arriverà presto anche su Xbox One e su tutti i dispositivi Windows 10. In occasione dell'annuncio, gli sviluppatori hanno anche pubblicato un nuovo trailer per il gioco.

Per la precisione, A Walk in the Dark sarà disponibile come titolo "Xbox Play Anywhere" a partire dal prossimo venerdì, 19 maggio.

A Walk in the Dark mette i giocatori nei panni del gatto Bast, che dovrà salvare la sua amica Arielle da un antico male, attraversando diversi pericoli. Il gioco contiene oltre 100 livelli, ed è attualmente disponibile su Steam al prezzo di 5,99€. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale di A Walk in the Dark.