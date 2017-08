Aaron Greenberg: abbiamo molti giochi in sviluppo non ancora annunciati

Parlando ai microfoni di Rocket Beans TV in occasione della Gamescom 2017, il marketing general manager diAaron Greenberg ha ribadito che attualmente ci sono molti giochi in sviluppo pernon ancora annunciati. La compagnia preferisce concentrarsi sui titoli di prossima pubblicazione.

"Abbiamo discusso a lungo delle tempistiche da adottare per l'annuncio dei nuovi giochi. Per esempio, The Coalition e 343 Industries stanno lavorando a una serie di cose di cui ancora non vi abbiamo parlato. Preferiamo concentrarci sui giochi in arrivo durante le prossime vacanze e in primavera, ma ci sono molti altri progetti in lavorazione che ancora non sono stati svelati." spiega Aaron Greenberg.

Nel corso dell'intervista, Greenberg ha assicurato che chi acquisterà una Xbox One potrà contare sull'arrivo di giochi e contenuti sorprendenti: "I giocatori possono investire con sicurezza su Xbox One, ci sono molti contenuti in sviluppo, grandi titoli e alcune cose che non mancheranno di sorprendere. Oltretutto, al di là delle esclusive arriveranno giochi del calibro di FIFA 18, L'Ombra della Guerra, Assassin's Creed Origins, Call of Duty WW2, Destiny 2 e Battlefront 2. Tutti titoli piattaforma, ma come farete a trovare il tempo per giocarli tutti?"

