Aaron Greenberg è soddisfatto della line-up di esclusive Xbox

Durante lo showcasesi è detto soddisfatto della line-up di esclusive Xbox per la prossima stagione, in particolar modo per quanto riguarda le produzioni in arrivo nel periodo natalizio.

"I giocatori scelgono Xbox perchè abbiamo grandi franchise e grandi esclusive per i fan di Halo, Gears e Forza. La stagione natalizia sarà incredibile, in ambito console solo su Xbox sarà possibile giocare con Forza Motorsport 7, PlayerUnknown's Battlegrounds e Cuphead, titolo di cui siamo molto orgogliosi."

Queste le parole di Greenberg, che aggiunge: "Insieme a Xbox One X debutterà anche Super Lucky's Tale, altra esclusiva Xbox, inoltre in primavera arriveranno Crackdown 3, State of Decay 2 e Sea of Thieves. Stiamo offrendo tante esclusive ai possessori di Xbox."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Siete d'accordo con i pensieri espressi da Aaron Greenberg?