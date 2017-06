Abbonati a PS Plus e ricevi gratis Star Wars Battlefront Ultimate Edition

: Fino al 30 giugno, coloro che diventeranno membri diacquistando un abbonamento 12 mesi sul PlayStation Store riceveranno la versione Ultimate Edition diper PlayStation 4.

Sony Interactive Entertainment Europe ha una sorpresa per tutti coloro che non sono iscritti al servizio PlayStation Plus. Fino al 30 giugno, con l’acquisto di un abbonamento annuale a PS Plus su PS Store, infatti, si avrà accesso, senza costi aggiuntivi, a una copia digitale di Star Wars Battlefront Ultimate Edition. Normalmente venduto a €39.99, Star Wars Battlefront Ultimate Edition include, oltre al gioco base, include:

4 Expansion Pack (Outer Rim, Despin, Death Star e Rogue One Scarif)

11 Armi (E-11 and A280, DLT-19, DH-17, RT-97C, CA-87 Shock Blaster, T-21, SE-14C, EE-3, T-21B e DL-44)

24 Star Card aggiornate (Thermal Detonator, Scout Pistol, Ion Grenade, Pulse Cannon, Impact Grenade, Ion Torpedo, Homing Shot, Smoke Grenade, Jump Pack, Flash Grenade, Barrage, Cycler Rifle, Bowcaster, Ion Shot, Focus Fire, Cooling Cell, Scan Pulse, Explosive Shot, Personal Shield, Bodyguard, Survivalist, Scout, Bounty Hunter e Sharpshooter)

Il pack di espansioni contenuto all’interno dell'Ultimate Edition, inoltre, include livelli ambientati nella famigerata Morte Nera e nell’ultimo capitolo della saga di Guerre Stellari: Rogue One. PlayStation Plus vanta più di 26 milioni di abbonati attivi in tutto il mondo, una community di giocatori che gode di vantaggi unici. Con due giochi per PlayStation 4 al mese, sconti esclusivi e il mondo del multiplayer online di PS4, PlayStation Plus porta l’esperienza videoludica a un livello superiore.