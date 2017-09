Absolver: disponibile il nuovo aggiornamento con correzioni per il matchmaking

ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento per il suo action RPG, mirato alla correzione di diversi problemi di connettività: dalla connessione ai server di gioco al matchmaking. Lo studio di sviluppo era al corrente di questi malfunzionamenti fin dal lancio , ed ha lavorato duramente per produrre l'aggiornamento.

Si tratta di un update di dimensione modeste, che ancora non include le chicche promesse da Sloclap: per quelle, i giocatori dovranno aspettare l'aggiornamento 1.06 della prossima settimana, dove ulteriori cambiamenti saranno accompagnati dalla presenza di nuovi oggetti. Per conoscere tutte le novità dell'aggiornamento vi rimandiamo alle note della patch complete, disponibili al momento solo in lingua inglese.

Absolver è già disponibile su PC Windows e console PlayStation 4.