Abstract Arena approda su Steam Greenlight

ha da poco fatto la sua comparsa su Steam Greenlight : il gioco (sviluppato dal team italiano) è un action-shooter ambientato in un mondo astratto. Fino a sei giocatori possono sfidarsi in quattro diverse modalità, in una delle sedici mappe a disposizione.

Il gioco offre anche 12 Power-Up per potenziare la propria navetta, tra le modalità disponibili troviamo le partite a Squadre e Tutti Contro Tutti. Abstract Arena supporta il gioco online via LAN e il multiplayer locale in split-screen.

Abstract Arena sarà presente a Svilupparty 2017, l'evento che si terrà a Bolgona dal 19 al 21 maggio con l'obiettivo di mettere in contatto programmatori e creativi della scena indipendente italiana. Per maggiori informazioni potete visitare la pagina Facebook e il profilo Twitter del gioco.