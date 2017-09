AC Origins: Ubisoft risponde ai rumor sulla modalità 1080p@60fps per Xbox One X

Nelle scorse ore, vi abbiamo riportato un rumor diffuso dallo YouTuber DEE BATCH secondo il qualesuavrebbe goduto di una modalità a 1080p/60fps. Oggisi è espressa sulla questione senza escluderne la possibilità.

Interrogato dalla testata di DualShockers sulla vicende, lo sviluppatore francese ha così risposto:

"È troppo presto per dirlo, dal momento che il framerate del titolo non è ancora stato finalizzato. Il nostro obbiettivo è quello di utilizzare al massimo le risorse di ogni piattaforma per consegnare ai giocatori la miglior esperienza possibile. Assassin's Creed: Origins verrà renderizzato con risoluzione dinamica, in modo da garantire un framerate fluido e la migliore qualità d'immagine in ogni situazione".

Sebbene, dunque, la frequenza di refresh non sia ancora stata stabilita, quel che è certo è che Ubisoft è impegnata nell'utilizzare al meglio le risorse offerte da ogni piattaforma, comprese quelle di Xbox One X. In altre notizie, Assassin's Creed: Origins sarà presente dall'8 al 10 settembre alla Microsoft House di Milano, dove i fan potranno provare in anteprima il decimo capitolo della serie degli Assassini.

Assassin's Creed: Origins è atteso il 27 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.