AC Origins: Ubisoft starebbe lavorando alla modalità 1080p/60FPS su Xbox One X

Secondo quanto riportato dallo YouTuber DEE BATCH starebbe lavorando alla modalità 1080p/60FPS per la versionedi, nuovo capitolo della celebre serie action-adventure in arrivo il prossimo 27 ottobre.

La notizia non è stata confermata ufficialmente dalla casa francese, ma si tratterebbe senz'altro di una feature molto gradita da parte dei futuri possessori della console premium di Microsoft che preferiscano la fluidità di gioco alla resa grafica. Nessuna informazione, invece, per un ipotetico trattamento simile per la versione PlayStation 4 Pro del titolo, che al momento sappiamo girare in 4K upscalati a 30 fotogrammi al secondo.

Assassin's Creed: Origins uscirà il 27 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.