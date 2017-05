Accel World vs Sword Art Online: data di uscita e bonus preordine

annuncia i bonus preorder e la data di lancio ufficiale di, fissata per il 7 luglio 2017 su PlayStation 4 e PlayStation Vita.

Il preorder digitale per PS4 consentirà di accedere al Pack SAO Origins che offrirà 4 nuovi costumi: i costumi di Kirito e Sinon GGO Avatar, il costume dei Cavalieri del Giuramento di Sangue e il costume di Kirito Fairy Dance Avatar oltre al nuovo personaggio giocabile Sachi.

Inoltre, per chi è iscritto al Programma Fedeltà di Bandai Namco Entertainment e lo richiede, il Pack SAO Ordinal Scale che offre i costumi di Kirito e Asuna Ordinal Scale, oltre al nuovo personaggio giocabile Yuna, sarà disponibile gratuitamente dal 7 luglio al 7 agosto in quantità limitata.



Accel World vs Sword Art Online sarà disponibile in formato fisico e digitale per PlayStation 4 e PlayStation Vita a partire dal 7 luglio 2017 (in Italia la versione fisica per PlayStation 4 arriverà il 6 luglio).