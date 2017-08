Ace Combat 7 atterra alla Gamescom di Colonia: pubblicato un nuovo trailer del gioco

: Dal 22 al 26 agostoè pronto ad atterrare per la prima volta alla Gamescom, (Hall 6, Padiglione A41-B41) di Colonia. I visitatori potranno pilotare il loro aereo sia nella modalità classica che VR e diventare i migliori piloti di guerra del mondo.

Il nuovo trailer mostra alcuni aerei in azione e illustra il conflitto tra il Regno di Erusea e la Federazione Oseana. La Federazione Oseana non ha rispettato la sovranità della nazione, ordinando la costruzione di un enorme space elevator sul territorio di Erusea. A quella notizia, la principessa Rosa Cossette D’Elise del Regno di Erusea incita i suoi cittadini a reagire e a combattere, scatenando il caos. Sull’altro fronte, la Federazione Oseana può contare su un esercito piloti di grande esperienza.



Il lancio di Ace Combat 7 Skies Unknown è previsto per il 2018 su PlayStation 4, Xbox One, e PC via Steam. I giocatori di PlayStation 4 potranno giocare un’intera campagna nella modalità classica e vivere un’esperienza di gioco esclusiva grazie alle specifiche caratteristiche sviluppate per PlayStation VR.