Ace Combat 7: difficile l'arrivo su Switch, nuovo video gameplay della campagna

Anche Kazutoki Kono e il suosono presenti alla. I colleghi dihanno approfittato dell'occasione per fare una breve chiacchierata e parlare di un'eventuale arrivo del titolo su

Purtroppo la risposta non è stata molto incoraggiante: lo sviluppatore ha infatti affermato che sebbene Switch sia una piattaforma interessante, molto probabilmente non è in grado di gestire il tipo di tecnologia che muove il gioco, e che al momento il team sta valutando in che modo supportare PS4 Pro e Xbox One X.

Sul canale Youtube del sito è stato inoltre pubblicato il walkthrough completo della demo PS4 presente in fiera, che trovate a inizio pagina. Ace Combat 7 Skies Unknown uscirà nel 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC.