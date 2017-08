Ace Combat 7: nuovo video gameplay con il commento del producer

ha pubblicato un nuovo video gameplay di, in cui possiamo vedere in azione il velivolonel corso di una missione. Il filmato è accompagnato dal commento del producer Kazutoki Kono: lo trovate in cima alla notizia.

Dopo l'ultimo trailer pubblicato in occasione della Gamescom 2017, Ace Combat 7 torna a mostrarsi nella nuova demo presentata alla fiera tedesca, dove possiamo vedere lo svolgersi di una missione a bordo del velivolo Eurofighter Typhoon, di cui possiamo conoscere le caratteristiche principali.

Oltre a fornirci uno sguardo ravvicinato alle meccaniche, il filmato mostra alcuni effetti atmosferici particolari come la pioggia e la nebbia, fattori che possono avere un'influenza diretta sull'esperienza di gioco. Ricordiamo che Ace Combat 7 Skies Unknown è previsto per il 2018 su PS4, Xbox One e Steam (difficile, invece, l'arrivo su Nintendo Switch).