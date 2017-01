Ace Combat 7: nuovo video gameplay giocato in VR

Durante uno stage tenuto al Taipei Game Show,è tornata a mostrare, titolo di simulazione e combattimento aereo in arrivo quest'anno in esclusiva PlayStation 4.

Tramite il video che trovate in calce alla notizia, è possibile dare uno sguardo al titolo giocato con il visore di Sony, PlayStation VR; anche se, a partire dal minuto 03:50, il gameplay sarà messo in secondo piano.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Ace Combat 7 arriverà nel corso del 2017 su PlayStation 4. Nelle scorse settimane il The Taiwan Game Software Rating Information, l'ente che si occupa della classificazione dei videogiochi in Taiwan, ha aperto uno spiraglio per un possibile annuncio di una versione Xbox One del titolo.