Ace Combat 7 Skies Unknown confermato anche per Xbox One e PC

ha annunciato chearriverà anche su Xbox One e PC (via Steam). Già annunciato per PlayStation 4, il titolo consente ai giocatori di guidare sofisticati aerei da guerra e vivere emozionanti esperienze di combattimento aereo.

Sviluppato da Project Aces utilizzando l'Unreal Engine 4 che offre una dinamica di gioco nuova e innovativa, Ace Combat 7 Skies Unknown unisce la tecnologia all’avanguardia del suo motore grafico alla potenza dell’ultima generazione di console di gioco e PC per creare campi di battaglia aerei immersivi. Nuvole perfettamente renderizzate ricoprono i cieli mentre paesaggi urbani altamente dettagliati esaltano il senso di velocità supersonica, contribuendo a creare combattimenti aerei molto emozionanti.

Ace Combat 7 Skies Unknown offrirà ai giocatori un arsenale di armi ultramoderne e futuristiche con cui sconfiggere nemici nei combattimenti aerei. Gli assi che dimostreranno il loro valore nei combattimenti aerei nella modalità campagna potranno usare le loro abilità di combattimento nelle furiose battaglie multiplayer online. Il gioco segna anche il ritorno di Sunao Katabuchi come scrittore principale della storia che i giocatori potranno vivere nel gioco. Sunao Katabuchi è stato anche l’autore della storia di Ace Combat 4 Shattered Skies e Ace Combat 5 The Unsung War. Il gioco sarà disponibile nel corso del 2017 per PlayStation 4, Xbox One e per PC via Steam, la versione per la console Sony sarà compatibile con PlayStation VR.