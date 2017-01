Ace Combat 7 uscirà anche su Xbox One?

Sebbene sia al momento previsto solo su PlayStation 4, è stata citata la versione Xbox One didal The Taiwan Game Software Rating Information, l'ente che si occupa della classificazione dei videogiochi in Taiwan.

Solitamente l'ente in questione è risultato affidabile nel corso degli anni, andando spesso a rispecchiare i piani effettivi dei publisher. Tuttavia non sono mancati neanche gli errori: un esempio è dato da BlazBlue: Central Fiction, anch'esso menzionato in passato per la console Microsoft, sulla quale però non è mai approdato. Dal canto suo, il producer Kazutoki Kono non ha escluso a priori che il suo titolo possa infine uscire anche su altre piattaforme.

In attesa di maggiori informazioni ufficiali, ricordiamo che Ace Combat 7 uscirà nel corso del 2017 su PlayStation 4 (il titolo supporterà PlayStation 4 Pro).