Acer è partner ufficiale del torneo Red Bull Kumite 2017

Acer offre un’esperienza di gioco eccezionale in questa terza edizione del Red Bull Kumite, che avrà luogo nella Salle Wagram di Parigi il 27 e 28 maggio. I due vincitori delle qualificazioni, che si terranno Sabato 27 maggio, si scontreranno Domenica 28 Maggio con 14 dei migliori giocatori di Street Fighter V al mondo, in un torneo a doppia eliminazione. Alla fine del weekend, il campione riceverà in premio il nuovo Acer Predator 21 X, il primo notebook al mondo con schermo curvo e tecnologia eye-tracking integrata (del valore di €9,999). Il Predator 21 X si avvale degli ultimi processori Intel Core di settima generazione, cinque ventole di raffreddamento AeroBlade 3D e di una doppia GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 in modalità SLI, per prestazioni grafiche senza precedent.

Il monitor ufficiale del Red Bull Kumite 2017: il Predator XB271HK

I monitor di gioco Predator hanno guadagnato innumerevoli premi che testimoniano l'esperienza, la passione e l'impegno persistente di Acer nel rinnovarsi continuamente per restare al passo con il mondo del gaming. Il Predator XB271H è dotato di uno schermo Ultra HD (3840 x 2160) da 27

pollici con NVIDIA G-SYNCTM e un tempo di risposta di 4 ms, per renderizzare velocemente le azioni rapide e coinvolgenti senza interruzioni o effetti fastidiosi.