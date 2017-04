Uno sfortunato giocatore americano ha acquistatonella sezione "Warehouse Deals" di Amazon, la quale permette di acquistare prodotti usati o ricondizionati a prezzi spesso molto interessanti. Detto fatto, l'utente si è portato a casa la console al prezzo di 260 dollari, una volta aperto il pacco però ecco l'amara sorpresa...

All'interno della confezione non era presente una fiammante Switch, bensì una "vecchia" Wii, oltretutto in condizioni estetiche non particolarmente buone. Fortunatamente, l'acquirente è stato immediatamente rimborsato da Amazon e il negozio online si è scusato per non aver prestato abbastanza attenzione in fase di controllo dell'oggetto.

Tutto è bene quel che finisce bene, anche se l'utente non è ancora riuscito ad entrare in possesso della tanto desiderata Switch...