Activision annuncia Call of Duty WWII: reveal mondiale fissato al 26 aprile

Dopo mesi die voci di corridoio,ha oggi annunciato ufficialmente, il prossimo capitolo del celebre franchise che, come suggerisce il nome, ci catapulterà nei campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale.

Per il momento il publihser non ha condiviso filmati o informazioni dettagliate, ma si è limitato a confermare che il gioco è sviluppato da Sledgehammer Games e sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Come ci segnala il countdown sul sito ufficiale, il reveal mondiale si terrà alle 19:00 del 26 aprile. Per saperne di più, dunque, non ci resta che attendere qualche giorno. Cosa vi aspettate da Call of Duty: WWII?