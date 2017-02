Activision annuncia i risultati finanziari del 2016

ha annunciato i risultati finanziari dell'intero anno 2016: negli ultimi dodici mesi, la compagnia ha registrato risultati record e numeri in crescita per quanto riguarda il mercato del gaming su console e su piattaforme mobile, con cifre superiori alle aspettative.

In calce alla notizia trovate il quadro che riassume la situazione finanziaria del publisher nel periodo che va dal primo al 31 dicembre 2016. In questo lasso di tempo, Activision Blizzard si è distinta per il lancio di Overwatch, titolo che ha raggiunto rapidamente quota 25 milioni di utenti registrati. Call of Duty si è confermato come il più grande franchise videoludico a livello globale per l'ottavo anno consecutivo in Nord America.

In crescita anche i numeri delle attività legate all'eSports (Major League Gaming e Call of Duty World League), nonchè le cifre derivate dall'acquisto di DLC e contenuti in-game (3.6 milioni di dollari contro gli 1.6 del 2015). Per il 2017, Activision ha già confermato il lancio di Destiny 2 e di un nuovo episodio di Call of Duty.