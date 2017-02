Activision annuncia la terza stagione di Skylanders Academy

annuncia oggi la terza stagione della serie, la prima serie TV interamente prodotta e sviluppata da. La produzione della nuova stagione inizierà a febbraio, in collaborazione con l’acclamato studio franceseche si occuperà dell’animazione.

"Activision Blizzard Studios è lieta di annunciare una nuova stagione di un programma adatto a tutta la famiglia" - ha dichiarato il co-presidente Nick van Dyk. "Siamo entusiasti di portare avanti la nostra partnership con Netflix su questo iconico franchise." La terza stagione arriverà nel 2018. Quest’anno gli spettatori possono intanto godersi la seconda stagione di Skylanders Academy, nella quale tornano Justin Long nei panni di Spyro e Ashley Tisdale in quelli di Stealth Elf, Jonathan Banks come Eruptor mentre Norm Macdonald sarà ancora Glumshanks.



Si unirà al cast della seconda stagione Felicia Day (l’abbiamo già vista in The Guild, Supernatural e Buffy - L'Ammazza Vampiri) che interpreterà Cynder, una nuova cadetta dell’Academy dal passato misterioso. The Diamond Minecart (Daniel Middleton) riprenderà il suo ruolo di Cy e Daniel Wu tornerà come King Pen. Altre voci celebri includono, tra gli altri, Susan Sarandon, Parker Posey, James Hetfield, Catherine O’Hara, Bobcat Goldthwait, Chris Diamantopulos, Jonny Rees, Harland Williams e Richard Horvitz. La serie presenta, inoltre, l’esclusiva canzone Harmony prodotta dal vincitore del Grammy Award Timbaland e interpretata da Timbaland feat Dalton Diehl.



"La risposta alla serie è stata incredibilmente positiva e l’entusiasmo dei fan è stato per noi di grande ispirazione" - ha dichiarato la co-presidente Stacey Sher - "Abbiamo in serbo tanto divertimento per la terza stagione, e siamo entusiasti all’idea di poter raccontare ai nostri fan nuove storie dei personaggi che amano". Basato sul franchise Skylanders di Activision Blizzard, Skylanders Academy è uno spettacolo adatto a tutta la famiglia. La serie originale Netflix segue le eroiche avventure di Spyro, Eruptor, Stealth Elf, Jet-Vac e Pop Fizz nel loro viaggio attraverso il vasto universo delle Skylands, per proteggerlo dalle forze del male. Activision Blizzard Studios ha iniziato lo scorso anno a creare contenuti originali basati sull’ampia raccolta di proprietà intellettuali dell’azienda, che include alcuni tra i più popolari franchise al mondo. Skylanders Academy è la prima produzione di Sher e van Dyk che, insieme al CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, sono gli executive producer della serie.