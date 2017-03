Activision Blizzard nominata tra le 100 migliori compagnie per cui lavorare

, il noto publisher dietro franchise come, è stata nominata dalla rivistacome una delle 100 migliori compagnie per cui lavorare nel 2017, classificandosi al 66° posto.

Il publisher ha guadagnato 10 posizioni rispetto all'anno scorso, confermandosi un'azienda che garantisce un ambiente stimolante per i suoi dipendenti. Per stilare questa classifica, Fortune si rivolge ogni anno a Great Place to Work, una compagnia di ricerca specializzata sulla qualità degli ambienti di lavoro: "Se ti sei guadagnato un posto su questa lista significa che ti sei distinto nel creare un ottimo posto di lavoro per i tuoi impiegati", si legge nella metodologia con cui vengono assegnate le 100 posizioni della classifica.

Ricordiamo che per il 2017 Activision ha già confermato il lancio di Destiny 2 e di un nuovo episodio di Call of Duty. Per tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.