Activision: Call of Duty WWII è il gioco giusto al momento giusto

In attesa del reveal ufficiale previsto per questo pomeriggio alle 19:00, il CEO di, è stato intervistato da Polygon e ha dichiarato di essere particolarmente contento di

Eric Hirshberg dichiara che "Call of Duty WWII è il gioco giusto al momento giusto", i lavori sul gioco sono iniziati nel 2014 e sin da allora gli sviluppatori e il publisher sono stati convinti di avere tra le mani un prodotto dal grande potenziale. Il CEO nega inoltre che la scelta dell'ambientazione storica sia stata influenzata da Battlefield 1, del resto lo sviluppo è iniziato oltre tre anni fa e proprio a causa della complessa macchina messa in piedi dal publisher, è difficile prevedere i trend del mercato quando si inizia la fase di pianificazione di un nuovo Call of Duty.

Il presidente di Activision parla inoltre di Call of Duty Infinite Warfare e riconoscere il successo raggiunto dal gioco, nonostante le critiche negative della community. Questo è dovuto probabilmente al motivo citato poco sopra, il titolo è arrivato sul mercato in un momento in cui la saga aveva bisogno di un forte cambiamento.