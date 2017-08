Activision ha grande fiducia in Destiny 2, molto positivi i feedback della Beta

Durante l'ultima conferenza finanziaria, il CEO diEric Hirshberg ha dichiarato che la compagnia nutre grande fiducia in, annunciando che i feedback ottenuti con lasono stati

Hirshberg ha spiegato che la Beta di Destiny 2 ha lasciato molti segnali positivi, raccogliendo numerosi feedback positivi sia dai giocatori che dalla stampa, motivo per cui il publisher si è dichiarato molto entusiasta in vista del lancio. Dopotutto i pre-ordini registrati dal nuovo FPS Bungie sono piuttosto incoraggianti, considerando che hanno superato in numero quelli di Destiny 1, senza contare che l'uscita della versione PC potrà allargare ulteriormente la fabase del gioco. Inoltre, Activision ha dichiarato che le future espansioni saranno importanti almeno quanto il gioco principale stesso.

Ricordiamo che Destiny 2 uscirà il prossimo 8 Settembre su PS4 e Xbox One, per arrivare in seguito su PC il 24 Ottobre.