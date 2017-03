Activision partecipa alla prima edizione di Let's Play

partecipa alla prima edizione di, in programma a Roma dal 15 al 19 marzo. Organizzato da Let’s Play Srl e da Q-Academy Impresa Sociale in collaborazione con AESVI,darà a publisher, istituzioni e consumatori l’occasione di approfondire il ruolo ludico e culturale dei videogiochi in Italia.

Activision parteciperà al Festival offrendo ai visitatori la possibilità di giocare con alcuni suoi titoli, tra i più conosciuti al mondo, grazie a postazioni di gioco dedicate a Call of Duty Infinite Warfare, Destiny I Signori del Ferro e Skylanders Imaginators.

Call of Duty

Call of Duty Infinite Warfare, l’ultimo capitolo della serie di sparatutto prodotto da Activision e sviluppato da Infinity Ward, regala tre modalità di gioco avvincenti. Un’epica Campagna single player dalla storia coinvolgente, una modalità Multigiocatore con un’evoluzione del sistema di movimento e ampie opzioni di customizzazione per soddisfare tutti i diversi stili di gioco e, infine, un’esilarante esperienza cooperativa Zombie a quattro giocatori.

Destiny: I Signori del Ferro

Destiny I Signori del Ferro è l’ultima espansione dell’epica avventura creata da Bungie. Questo capitolo dal taglio cinematografico catapulta i giocatori in un viaggio eroico dove potranno unire le proprie forze a quella di uno dei più grandi eroi di Destiny, Lord Saladin, per affrontare un vecchio e cattivo nemico del passato e guadagnare loro stessi il proprio posto nella storia come i Signori del Ferro.

Skylanders Imaginators

Liberate la fantasia: per la prima volta nella storia del pluripremiato franchise pioniere del genere Toys-to-life, i Padroni dei Portali possono creare gli Skylanders che hanno sempre sognato, grazia al magico Cristallo della creazione. In aggiunta, fanno il loro ingresso, come Ospiti d’onore in Skylanders Imaginators e come Sensei, due icone del mondo videoludico: Crash Bandicoot e il suo antagonista Dr. Neo Cortex.