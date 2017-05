Activision: partenza in quarta per i preorder di Destiny 2 e Call of Duty WWII

Oggiha condiviso i risultati finanziari del primo trimestre del 2017, conclusosi lo scorso 31 marzo. Come potete osservare nella tabella a fine pagina, il ricavato effettivo ha superato le previsioni.

Il Chief Executive Officer Bobby Kotick si è detto soddisfatto per l'ottima risposta del pubblico in occasione dei reveal di Destiny 2 e Call of Duty WWII, due dei titoli di punta del 2017 che tra l'altro stanno registrando un gran numero di preorder. Altro grande protagonista del successo della compagnia è Overwatch, l'FPS competitivo di Blizzard Entertainment che recentemente ha raggiunto la ragguardevole cifra di 30 milioni di giocatori in meno di un anno.