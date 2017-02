Activision licenzia il 5% dei suoi dipendenti

, la branca diche si occupa della pubblicazione di, ha recentemente licenziato parte dei suoi impiegati, al fine di "".

Secondo quanto affermato da Kotaku, sarebbero coinvolti diversi studi interni, ma anche la sede principale situata a Santa Monica, per un ammontare pari al 5% della forza lavoro totale. Nello specifico, pare che Infinity Ward abbia perso venti dei suoi dipendenti per le prestazioni non eccelse di Call of Duty: Infinite Warfare. Nessun cambio, invece, per Blizzard Entertainment, società partner. Ricordiamo che proprio ieri Activision Blizzard ha pubblicato gli ultimi risultati finanziari, che, paradossalmente, hanno evidenziato numeri in crescita e cifre da record.