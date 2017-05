Activision: la versione PC di Destiny 2 avrà feature "significative e su misura"

Durante l'ultimo incontro con gli investitori, Eric Hirshberg, Chief Executive Officer di, ha parlato, fra le altre cose, di, soffermandosi in particolare sulla versione PC.

"Per quanto riguarda l'edizione PC, ci stiamo impegnando al fine di proporre feature significative e su misura per la community. Sono davvero entusiasta delle cose che mostreremo, ma condivideremo dettagli a riguardo in occasione del reveal del gameplay del 18 maggio, assieme ad altri importanti annunci", queste le parole dell'amministratore delegato. Ricordiamo che Destiny 2 sarà disponibile a partire dall'8 settembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Secondo gli ultimi report, il pubblico ha accolto il gioco con un gran numero di preorder.