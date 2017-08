Adam Bhatti: il passaggio di Neymar Jr al PSG non ha influito su PES 2018

(Product Manager di PES) è stato recentemente intervistato da GameReactor EU e in questa occasione ha parlato anche le trasferimento didal Barcellona al Paris Saint Germain, operazione che non sembra aver danneggiato in alcun modo

Queste le parole di Adam Bhatti: "Neymar Jr ha una grande storia con Pro Evolution Soccer 2018 e abbiamo avuto tanti contatti con l'atleta, sarebbe stato una cover star fantastica per PES 2018. Alla fine però abbiamo optato per Luis Suarez per l'Europa e su Coutinho per l'America Latina e il Brasile. Neymar Jr ha fatto la sua scelta, noi siamo Premium Partner del Barcellona ma fortunatamente abbiamo anche la licenza del PSG per PES 2018. Immagino che nessuno sia contento del suo trasferimento ma fortunatamente la nostra campagna marketing non ha risentito particolarmente di questa scelta."

Konami ha pubblicato nelle scorse ore la demo di PES 2018, ora disponibile per il download su PS4, Xbox One, PS3 e Xbox 360, la demo PC uscirà invece il 15 settembre, giorno di lancio del gioco.