Adam Kicinski conferma: CD Projekt RED non ha abbandonato The Witcher

Nonostante le poco incoraggianti dichiarazioni rilasciate nel corso dello scorso anno e la conclusione del terzo capitolo, sembra chenon abbia intenzione di abbandonare il franchise di, come confermato dal CEO Adam Kicinski ai microfoni di una TV polacca.

"Sarebbe scorretto verso i fan non farne un altro. Abbiamo lavorato con questo universo per più di un decennio e non penso che sia finita. È ancora presto per parlarne, ma non abbiamo dimenticato questa serie". Ricordiamo che al momento il team è al lavoro su Cyberpunk 2077, progetto ancora senza una data di uscita di cui si sa ben poco, dunque prima di vedere un ipotetico sequel di The Witcher 3 Wild Hunt potrebbe passare molto tempo.