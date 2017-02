Addio ad Alan Stone, cofondatore di Nintendo of America

Dopo una lunga lotta contro il cancro, Alan Stone si è spento il 17 febbraio a 71 anni. Fu confondatore e vice presidente di, nel lontano 1981, e fu uno dei principali artefici del successo americano di alcuni cabinati, come

Dopo la sua carriera nell'azienda di Kyoto, nel 1994 passò a SEGA Enterprises nel ruolo di CEO e presidente, mentre in tempi più recenti ha fatto parte della Board of Directors di Nanotech Entertainment. In calce alla notizia vi proponiamo un'intervista del 2013 in cui Alan Stone parla delle sue esperienze lavorative e dei traguardi raggiunti nel corso della sua vita.