Adesso è ufficiale: la day one patch di Horizon Zero Dawn pesa circa 250 MB

I videogiocatori in attesa dipossono dormire sonni tranquilli: dopo aver smentito l'esistenza di una day-one patch da 16 GB,ha annunciato tramite Twitter che l'aggiornamento in questione peserà all'incirca 250 MB.

Per il momento gli sviluppatori non hanno condiviso informazioni riguardo il contenuto della patch, dunque per saperne di più non possiamo fare altro che attendere il changelog ufficiale, che sarà pubblicato il giorno del lancio del titolo. Ricordiamo che Horizon Zero Dawn sarà disponibile in Nord America a partire dal 28 febbraio e dal primo marzo in Europa. Qui potete osservare gli ultimi due trailer incentrati sulle ambientazioni e sulla fauna del gioco.