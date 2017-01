Adventure Pop è disponibile ora su PlayStation 4

annunciano l’arrivo di, un nuovo titolo che reinterpreta il classico bubble shooter arricchendolo di puzzle complessi e duelli PvP in tempo reale in nuove e coloratissime ambientazioni.

Adventure Pop è scaricabile gratuitamente su PlayStation 4 da oggi. Gli utenti Playstation Plus riceveranno dei Pacchetti Esclusivi in regalo che li aiuteranno nell’avventura. I giocatori accompagneranno l’indomita Capitan Penelope nel suo viaggio, una spavalda eroina dei cieli che dovrà misurarsi con furfanti di ogni tipo in intensi scontri …all’ultima bolla!

Progredendo nella modalità storia, alcuni dei personaggi incontrati si aggiungeranno alla ciurma di Penelope. Questi personaggi sbloccabili, ognuno con le sue caratteristiche peculiari e le sue potenti abilità speciali, saranno poi utilizzabili nelle battaglie multiplayer. Gli utenti potranno inoltre prendersi una pausa dall’avventura principale affinando le loro abilità di mira in duelli PvP contro i loro amici sia online che in locale. Ma attenzione: il fatto che queste siano battaglie contro "amici" non significa comunque che saranno “amichevoli”! Infatti quando un giocatore ripulisce tutte le bolle dal proprio schermo, queste appariranno sullo schermo avversario sotto forma di “attacco”.

Bonus e potenziamenti per i membri PlayStation Plus: Gli abbonati Plus riceveranno Bolle Arcobaleno, uno dei potenziamenti più preziosi del gioco. Il potenziamento sarà distribuito ai giocatori ogni due settimane, purché siano ancora membri PlayStation Plus.