AESVI annuncia la presenza del Padiglione Italiana alla Gamescom 2017

: Con l’obiettivo di mostrare al pubblico l’eccellenza dei videogiochi sviluppati in Italia, il, l’associazione di categoria dell’industria videoludica italiana, annunciano con piacere la loro partecipazione alla, in programma dal 22 al 24 agosto 2017.

Lo Stand Italia, posizionato nell’area business della fiera, ospiterà più di 20 titoli ideati e realizzati da 14 studi di sviluppo di videogiochi, con una line-up molto varia che copre tutte le piattaforme - console, PC, Mac e mobile – inclusi nove titoli per Virtual Reality e tre titoli Toys2Life.

"E’ fondamentale per noi mostrare a tutti i traguardi raggiunti dall’industria dei videogiochi in Italia, e eventi come Gamescom sono il luogo ideale per collegare il nostro Paese con il resto del mondo.” afferma Giovanni Sacchi, Direttore dell’Ufficio di Coordinamento Promozione del Made in Italy. “Questo è il motivo per cui supportiamo lo stand Italia, perché è la dimostrazione di come la lunga tradizione per la creatività che ci caratterizza, così presente nel settore della moda o del design, sia anche presente nel settore dello sviluppo dei videogiochi."

Di recente, l’industria videoludica è stata fortemente sostenuta dalle istituzioni italiane grazie all’approvazione della legge cinema alla fine del 2016, che ha esteso i benefici fiscali previsti per l’audiovisivo anche ai videogiochi. Questo intervento normativo pone l’Italia in una posizione paritaria rispetto ad altri paesi europei, quali l’Inghilterra e la Francia, che hanno visto una notevole crescita del settore dei videogiochi grazie anche alle rispettive leggi in materia di tax credit.

"La cosa più sorprendente dello stand Italia è proprio la diversità dei titoli che ospita al suo interno quest’anno.” aggiunge Thalita Malago, Segretario Generale di AESVI. “Questo è il padiglione più variegato che abbiamo avuto a Gamescom, ed è davvero sintomatico di ciò che sta accadendo all'industria dei videogiochi in Italia in questo momento. I nostri sviluppatori non solo stanno muovendo i propri passi all’interno di generi mai provati prima, ma alcuni di loro stanno lasciano il segno nel settore a livello globale."

Il padiglione italiano, posizionato nella Hall 4.1 - stand A12/A13/B14, ospiterà i seguenti studi di sviluppo assieme ai relativi progetti:

101%:

Witness: Auschwitz (Educational) per VR, in uscita nel 2018

Project Craver (Working Title) (Action/RPG), per PC e console, in uscita nel 2018

3D Clouds:

All-Star Fruit Racing (Racing/Arcade/Strategy), per PC e console, in uscita nell’autunno 2017

Adventure Production:

Detective Gallo (Adventure), per PC, in uscita nel Q3 2017

The Wardrobe (Adventure), per PC e Mac rilasciato il 15 febbraio 2017, per console in pre-produzione

Bad Seed:

Insidia (PvP/Strategy), per PC e Mac, in uscita nel Q3 2017

Digital Tales:

SBK VR (Racing), per Gear VR e Daydream, in uscita nell’autunno 2017

Bookbound Brigade (Action/Adventure), per PC e console, in uscita nel 2018

Forge Reply:

Theseus (Action/Adventure), disponibile per PlayStation VR Milestone:

Gravel (Racing), per PC e console, in uscita nel Q1 2018

Mixed Bag:

forma.8 (Action/Adventure), disponibile per Nintendo Switch Storm in a Teacup:

Close to the Sun (Horror), per PC, in uscita nel 2018

Sylphe Labs:

Steel Alive (Horror), per Gear VR, in uscita nel gennaio 2018

Thrynx (Puzzle), per mobile, in produzione

Tiny Bull Studios:

Blind (Adventure), per PC, Mac, console e VR, in uscita nel settembre 2017

TBA (RPG), per mobile, in produzione

UNAmedia:

NH Combine Simulator (Simulation), per PC, Mac, console e VR, in fase avanzata di produzione

Sim Racing Telemetry (Racing), per PC, Mac, console and Mobile, in fase avanzata/finale di produzione

Untold Games:

The Lesser Evil (Adventure), per PC, console e VR, in produzione

Terramars (Strategy/Adventure/Other), per PC, Mac, console, in produzione

Xplored:

Runimalz (Action/Racing), Toys2Life per mobile, basato su tecnologia proprietaria brevettata

Globes (Action/Adventure), basato su tecnologia proprietaria con richiesta di brevetto pendente,disponibile prototipo giocabile per PC/Mac e console

Hybrid “Phygital” Boardgame (Adventure/RPG/Strategy), basato su tecnologia proprietariabrevettata, disponibile prototipo giocabile con mobile app

In apertura della notizia trovate un trailer che annuncia la partecipazione dei developer italiani alla Gamescom 2017.