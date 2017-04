AeternoBlade 2 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e Switch

Inizialmente annunciato come titolo in uscita su PlayStation Vita e Nintendo 3DS,arriverà invece su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.ha annunciato di aver cancellato le versioni portatili per favorire lo sviluppo delle edizioni per console casalinghe.

Il team ha profondamente rivisto il progetto rispetto ai piani iniziali, AeternoBlade 2 è ora un gioco molto più ambizioso e per questo la compagnia lancerà presto una campagna di raccolta fondi su Indiegogo per trovare il denario necessario a portare a termine i lavori. Nessun altro dettaglio è stato rivelato al momento.