Age of Empires Castle Siege disponibile su Android

: Uscito nel 2014 su PC e Windows Phone,è ora disponibile per il download gratuito anche su Google Play, compatibile con smartphone e tablet Android.

Sviluppato da Smoking Gun Interactive su licenza Microsoft Games Studios, Castle Siege è un gioco di strategia ambientato nell'universo di Age of Empires, questa la descrizione pubblicata su Google Play:

"Age of Empires Castle Siege ti invita a guidare il tuo impero lungo tutto il medioevo sul tuo dispositivo Android. Scegli una civiltà, tra cui Britanni, Teutoni e Rus' di Kiev. Potenzia la tua fortezza, fortifica le mura e prepara guarnigioni difensive per proteggerti dai predoni. Dopodiché, addestra un esercito con cui assaltare le altre città e conducilo in battaglia per annientare le difese avversarie. Nel corso dei secoli svilupperai la tecnologia, vivrai famose battaglie e recluterai una serie di eroi, come Saladino, Riccardo Cuor di Leone e Giovanna d'Arco. Surclassa i tuoi aggressori e sconfiggi le tue vittime per raggiungere nuovi traguardi e scalare le classifiche. Prendi il comando e lascia un segno nella storia!Prosegui la tua esperienza di gioco sui dispositivi Android e Windows grazie a Xbox Live. Partecipa all'assedio!"

Age of Empires Castle Siege può essere scaricato cliccando qui, il download è gratuito con supporto per gli acquisti in-app.