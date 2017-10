Age of Empires Definitive Edition sarà disponibile solo su Windows Store

Rispondendo a un commento sul forum del gioco, gli sviluppatori dihanno confermato che il gioco sarà disponibile unicamente su Windows Store.

Questa decisione è stata presa per poter integrare tutti gli aspetti di Xbox LIVE, tra cui salvataggi cloud, obiettivi e poter contare su una piattaforma proprietaria affidabile. Non è escluso che in futuro il gioco possa essere pubblicato anche su Steam e GOG, come già accaduto per Age of Empires II HD, Age of Mythology e Age of Empires III.

Age of Empires Definitive Edition uscirà il 19 ottobre su PC, alla Gamescom di Colonia Microsoft ha annunciato anche Age of Empires II e III Definitive Edition, oltre al nuovissimo Age of Empires 4.