Age of Empires: Definitive Edition è stato rimandato a inizio 2018

Con un messaggio pubblicato sul forum ufficiale del gioco,ha annunciato che l'uscita diè stata rimandata a inizio 2018. Gli sviluppatori vogliono prendersi il tempo necessario per testare più a fondo la campagna e il multiplayer.

Come potete leggere nel post pubblicato sul forum ufficiale, migliaia di altri giocatori verranno invitati alla Closed Beta di Age of Empires: Definitive Edition, permettendo agli sviluppatori di raccogliere ulteriori feedback per perfezionare il gioco. Il rinvio, infatti, permetterà a Forgotten Empires di testare più a fondo la campagna e il comparto multiplayer, realizzando un lavoro ancora più accurato in termini di bilanciamento.

Anche se al momento non è stata comunicata una data di lancio precisa, sappiamo che gli sviluppatori vogliono puntare ai primi mesi del 2018. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Forgotten Empires. Per tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.