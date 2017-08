Age of Empires: Definitive Edition uscirà il 19 ottobre

Nel corso della diretta streaming che celebra il ventesimo anniversario di, è stato annunciato che ladello strategico in tempo reale verrà pubblicata il prossimo 19 ottobre, esattamente due anni e due giorni dopo l'uscita dell'originale

Age of Empires Definitive Editions è stato ricostruito per avvantaggiarsi delle tecnologie moderne, con grafica e asset in 4K, maggiori elementi a schermo, incremento dello zoom, miglioramenti all'interfaccia grafica e altro ancora. Nella giornata di domani si aprirà la Closed Beta, e gli interessati possono registrarsi a questo indirizzo per avere una possibilità di provare lo strategico in anteprima.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Age of Empires Definitive Editions è atteso per il 19 ottobre 2017 in esclusiva su PC Windows 10.