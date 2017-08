Age of Empires Definitive Edition: video gameplay off-screen dalla Gamescom

Nelle ultime ore è emerso un nuovo video gameplay off-screen di, catturato dalle postazioni di prova presenti alla Gamescom 2017 di Colonia. Il filmato propone una rapida occhiata al gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Come abbiamo appreso durante la fiera tedesca, Age of Empires: Definitive Edition è stato ricostruito per avvantaggiarsi delle moderne tecnologie, con grafica e asset a 4K, più elementi su schermo, incremento dello zoom, miglioramenti all'interfaccia grafica e altro ancora. L'uscita del gioco è prevista su PC per il 19 ottobre.

In occasione della Gamescom, inoltre, è stato confermato che anche Age of Empires 2 e 3 riceveranno lo stesso trattamento di restauro, senza dimenticare ovviamente il grande annuncio relativo ad Age of Empires IV, il nuovo capitolo della serie in sviluppo presso gli studi di Relic Entertainment.